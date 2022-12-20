البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد بيلاروس لمهاجمة أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على أن بيلاروس تستعد للانضمام إلى روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لا ترى ختى الآن، ما يشير إلى أن بيلاروس تستعد للمشاركة في العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف " ليس لدينا أي معلومات تشير لعمل عسكري وشيك ضد أوكرانيا عبر حدود بيلاروس".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة نادرة إلى بيلاروس، في وقت تخشى أوكرانيا فيه غزوًا واسع النطاق ينطلق من حدود بيلاروس في الفترة المقبلة.

وتحدث بوتين عن علاقة روسيا مع بيلاروس قائلًا: "نتعاون عسكريا في مجالات معينة ولا يقتصر الأمر على إمداد بعضنا البعض، وهو أمر في رأيي مهم للغاية، ولكننا نعمل معًا ونتعاون أيضًا".

وقدم بوتين بعض الإشارات الغامضة إلى احتمال استخدام الطائرات الروسية لنوع من الأسلحة الخاصة، كما تريد موسكو ومينسك أن تُشعر أوكرانيا بأن شيئًا ما يتم إعداده، لإبقائهم في حالة قلق.