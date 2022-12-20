أمريكا تكشف حقيقة مشاركة بيلاروس في حرب أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه لم ير أي دليل على مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية في حرب أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: “لم نشهد تورط القوات البيلاروسية في الصراع بأوكرانيا، ولايزال هذا هو الحال اليوم”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة لا ترى دليلا على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت واشنطن، عن قلقها بشأن نشر قوات روسية على أراضي بيلاروس، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التعاون بين روسيا وبيلاروس في إطار الحرب الروسية- أوكرانيا، بما يشمل نشر قوات روسية على أراضي بيلاروس.

وأكدت كارين جان بيير أن بلادها لطالما شعرت بالقلق من دور بيلاروس في الحرب الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن وجود مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من احتمال أن تقدم بيلاروس دعما عسكريا إضافيا لروسيا: " لقد مكنت بيلاروس روسيا من شن حرب ضد أوكرانيا، وقدمت الدعم لروسيا وسمحت باستخدام الأراضي البيلاروسية كنقطة انطلاق للقوات الروسية،" بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وأضافت: "نواصل مراقبة وضع القوات الروسية عن كثب، بما في ذلك في بيلاروس. هذا شيء كنا نفعله وسنواصله، كما نستمر في التواصل الوثيق مع أوكرانيا وهم يدافعون ببسالة عن أنفسهم".