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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد هندسة القاهرة يوفر للطلاب خصما لعروض الصوت والضوء

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

تُعلن اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، التحصل على خصم لتذاكر عرض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك يوم الخميس المُقبل الموافق 22 ديسمبر.

وأوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، أن الحجز وكافة الاستفسارات برجاء التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية في الجيزة، وفرعها بمدينة الشيخ زايد.

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جامعة القاهرة

كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، 140 عالمًا ومفكرًا وباحثها من أبنائها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة لعامي 2019 و 2020 و 2021 فى عيد العلم السابع عشر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات عيد العلم السابع عشر بدخول بموكب مجلس الجامعة لقاعة الاحتفالات الكبرى، وعزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة القران الكريم للقاريء الشيخ محمود الخشت، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي عن الجامعة، وبدأت بعدها مراسم تكريم عدد من الوزراء و 140 مفكرًا وعالمًا.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد الخشت بالوزراء والشخصيات العامة و علماء جامعة القاهرة الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، قائلًا: إن احتفالية عيد العلم هذا العام تأتي بعد انقطاع العامين السابقين بسبب جائحة كورونا التي حالت دون الاحتفال بالعديد من المناسبات حرصًا على سلامة المشاركين، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تأكيدًا لمكانة العلم والعلماء، مؤكدًا حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في مسیرة التنمیة والتقدم.

جامعة القاهرة اللجنه الثقافيه اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة إتحاد طلاب اتحاد طلاب كلية الهندسة إدارة رعاية الشباب

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