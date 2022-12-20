فضيحة جديدة.. ظهور حرس زيلينسكي بشارات النازية |صور

نشرت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، صورة لها مع حرس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة باخموت، وكان يرتدي شارة فرقة نازية.

والتقطت الصور في مدينة باخموت في دونيتسك حيث ظهر فيها أحد الجنود وعلى صدره شعار فرقة "رؤوس الموت" النازية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها زيلينسكي وحرسه مثل هذه الصور على وسائل التواصل.

وفي وقت سابق، ظهرت لقطات لجندي أوكراني يرتدي شارة لواء قوات الأمن الخاصة سيئ السمعة على الإنترنت هذا الأسبوع بينما كانت قوات كييف تتحرك نحو مدينة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية.

وتظهر مقاطع الفيديو، التي يفترض أن الجندي نفسه نشرها على الإنترنت، المقاتل الأوكراني وهو يرتدي على خوذته رقعة مع قنبلتين يدويتين متقاطعتين، وهما شعار لواء ديرليفانجر، المعروف بالقتل الجماعي للمدنيين وجرائم الحرب الأخرى التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد قوبل عرض الشارة، التي تحظى بشعبية بين النازيين الجدد، بردود فعل متباينة على الإنترنت، حتى أن بعض أولئك الذين يدعمون أوكرانيا في الصراع الدائر أدانوا اختيار الجندي، بالنظر إلى السجل الوحشي بشكل خاص للواء قوات الأمن الخاصة.