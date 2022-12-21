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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة اتهام سعد سمير بالتفويت أمام الأهلي.. محمد شبانة يكشف المستور

سعد سمير
سعد سمير

انتقد الإعلامي محمد شبانة بعض الذين اتهموا سعد سمير بعد تسببه في ركلة جزاء الأهلي بالدقائق الأخيرة أمام فريقه فيوتشر، والتي انتهت 1/1 الجمعة الماضية.
وتسبب سعد سمير في ركلة جزاء حصل عليها برونو سافيو، ولكن أهدرها محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأخيرة.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "لا يمكن التشكيك أو الخوض في نزاهة سعد سمير، ما فعله أمر طبيعي للغاية وكان يحاول منع سافيو من الوصول للكرة، لكنه لم يتعمد أبدًا".
وأشار شبانة إلى أن سعد سمير مدافع كبير وله تاريخ في الكرة المصرية، لكن بعض الجماهير انساقت في الخوض في الضمائر، لا يمكن أن يطلق البعض على سعد سمير أنه عديم الأخلاق أو الأمانة".
وأردف محمد شبانة : "يمكنك أن تنتقد سعد سمير فنيًا، لكن لا يمكن أبدًا أن تتهمه بالتفويت للأهلي أو التسبب في فوز الأهلي، لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة من الاخلاق السيئة".
واختتم: "أكثر ما استفزني في الأيام الأخيرة هذا الموضوع، لأنك اتهمت لاعب في ضميره، والعديد من المشجعين انساقوا وراء تلك الأقاويل دون أن يحكموا ضمائرهم".

توفيق السيد يوضح صحة قرار هدف الأهلي الملغي أمام فاركو

وكان قد علق توفيق السيد الحكم الدولي السابق، على الحالات التحكيمية في مباراتي الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أدارها الحكم طارق مجدي.
وقال توفيق السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "قرار ألغاء هدف الأهلي أمام فاركو الذي سجله برونو سافيو كان صحيح".
وأضاف: "كريم فؤاد كان في موقف تسلل قبل أن تصل له الكرة، ولذلك القرار الذي اتخذه الحكم بإلغاء الهدف صحيح 100%".
وعن ركلة جزاء محتملة لـ برونو سافيو أمام فاركو: "الكرة لم يحدث فيها أي التحام، ولاعب فاركو لم يصل لقدم لاعب الأهلي، لذلك قرار طارق مجدي كان صحيح بعدم احتساب ركلة الجزاء".
واختتم: "يجب أن نتعلم مما حدث في كأس العالم، أبرزها طريقة احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع، وما حدث في مباراة الأهلي وفاركو من اهدار وقت كان مبالغًا فيه".

سعد سمير الأهلى التفويت سافيو الأهلي ضد فيوتشر

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