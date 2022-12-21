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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: ميسي أفضل من سافيو وكنت أتمنى انتقاله للزمالك

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه كان يتمنى تعاقد الأبيض مع مصطفى سعد ميسي قبل انتقاله إلى الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي.


وقال أحمد  عيد عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: كنت أتمنى أن يكون مصطفى سعد ميسي ضمن صفقات الزمالك وينضم في الصيف، لأن الفريق بحاجة للاعب بامكانياته".
وأضاف أحمد عيد عبدالملك : ميسي أفضل من سافيو، ولا أعلم لماذا لا يشارك مع الأهلي، لأنه لاعب جيد للغاية في مركز الجناح الأيسر وفي الجزء الهجومي".
واختتم أحمد عيد عبدالملك : "في الزمالك يشارك زيزو في مركز الجناح الأيسر رغم أنه ليس مركزه، والزمالك كان بحاجة للتعاقد معه لأنه سيحل أزمة هذا المركز .

عيد عبد الملك: الزمالك يمتلك لاعبين لا يتواجد مثلهم في أي نادٍ داخل مصر
 

ويرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأبيض يمتلك لاعبين لا يوجد مثلهم في أي ناد داخل الدوري المصري.
وقال عيد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "الزمالك استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه في مباراة اليوم، خاصة بعد أن فتح حرس الحدود خطوطه بعد الهدف الأول الذي سجله يوسف أسامة".
وأكمل نجم القلعة البيضاء السابق : "الزمالك يمتلك لاعبين لا يمتلكهم أي فريق في الدوري بقوتهم مثل الونش وأحمد فتوح، وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وشيكابالا في الوقت الذي يشارك فيه".
وأضاف: "إمام عاشور يلعب وهو مغمض، يقوم بأشياء رائعة، صناعته لهدف ومساهمته في آخر أمام حرس الحدود".
وأكمل أحمد  عبدالملك نجم الزمالك السابق  : "هؤلاء اللاعبين ينقصهم بعض التنظيم والمنافسة على إفريقيا، ويمكنهم الفوز بكل البطولات".
واختتم أحمد عيد عبدالملك موجهًا رسالة لـ شيكابالا: "لقد قام شيكا بعمل لفتة رائعة بعد هدفه في حرس الحدود واحتفاله مع أحمد مصطفى زيزو بتوجيه رسالة للتبرع لمستشفى سرطان الأطفال، رغم أن تلك اللقطة لم يتم الإشارة لها بالشكل اللازم".

أحمد عيد عبدالملك الزمالك ميسي سافيو الأهلى

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