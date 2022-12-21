مجدي عبدالغني: الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل عيون موهبة الاتحاد

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية فى فبراير المقبل.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه ملعب البلدوزر:" استقر مسئولو النادي الأهلي على عرض أكثر من لاعب بالفريق على نادي الاتحاد السكندري من أجل الحصول على خدمات مروان عطية لاعب وسط الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف:" يُعد مروان عطية أحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم حيث يُقدم عروضًا جيدة للغاية مع ناديه السكندري الأمر الذي جعله محط اهتمام قطبي الكرة المصرية ، الأهلي والزمالك.

وقال عبد الغني:" يرغب الأهلي في استغلال علاقته القوية بالاتحاد السكندري ورئيسه محمد مصيلحي للحصول على خدمات اللاعب ، وهناك إتجاه أهلاوي لعرض أكثر من لاعب ممن لا يُشاركون مع الفريق بشكل مُستمر على نادي الاتحاد من أجل إبرام الصفقة.

وأتم: "يُعد الثنائي ، حسام حسن وزياد طارق أقوى المُرشحين للانتقال للاتحاد السكندري مقابل انتقال مرون عطية للقلعة الحمراء.

الأهلي يفوز على فاركو

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.