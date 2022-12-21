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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : لن أشجع الأهلي في المونديال والمركز الثالث ليس إنجازًا

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لن يشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، مستنكرًا مشاركة الفريق في البطولة.


وقال أحمد عيد  عبدالملك في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "أين الإنجاز في مشاركة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية ولن أشجعهم في البطولة".


وأضاف أحمد عبدالملك : لا أشجع الأهلي في أي بطولة حتى لو لا يتواجد الزمالك بها ، أنا صريح ومباشر، لأن هذا النادي منافس للزمالك، ولا يمكن أن أشجعه أبدًا.
وأكمل نجم الزمالك السابق: "الأهلي إنجازه الوحيد في البطولة هو أن يحقق مركزاً أفضل من المركز الثالث الذي حققه من قبل".
واختتم نجم الزمالك السابق: "جميع الفرق في مونديال الأندية تشبه بعضها البعض باستثناء فريقين فقط، بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

أحمد عيد: من المبكر الحكم على يوسف أسامة الآن مع الزمالك

ويرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق أن الحكم على يوسف أسامة نبيه الآن سيكون مبكراً للغاية، ويجب الانتظار لمدة موسم على الأقل.
وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "يوسف أسامة نبيه  ضد البنك الأهلي قدم أسوأ مبارياته رغم أنه سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، لكن هناك تفاصيل صغيرة كانت تؤثر سلبيًا على الزمالك بسببه.
وأضاف: "لا يمكن الاعتماد على يوسف أسامة بشكل أساسي، يجب أن يلعب بدلًا منه مصطفى شلبي، لأنه يتميز عنه في العديد من الأشياء الأخرى، لكن في المباريات المغلقة دفاعيًا لا يظهر يوسف بشكل جيد".
وأكمل: "يوسف لاعب جيد جدًا ولكن سيحصل على الفرصة في المستقبل بشكل أفضل وأن يكون بديلًا أفضل من اللعب أساسيًا الآن، لأن الحكم عليه ليس منطقيًا بعد 10 مباريات فقط على سبيل المثال".
واختتم أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "يجب الانتظار لمدة موسم على الأقل حتى يتم الحكم على يوسف، وأن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي".

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