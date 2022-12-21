فينجادا يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة كيروش واتحاد الكرة

قال نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إن كارلوس كيروش ليس مذنبًا فى أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني: “كارلوس كيروش ليس مسئولاً عن غرامة الاتحاد الأفريقي بشأن التأخير عن أحد المؤتمرات الصحفية في كأس الأمم الأفريقية”.

وأضاف “فينجادا”: "كان الاتحاد المصري لكرة القدم وعد كيروش بتحمل الغرامة ولكن تم التراجع فى ذلك الأمر، والبرتغالي لا يرغب فى شكوي اتحاد الكرة، خاصة أن اتحاد الكرة المصري ليس عليه أى شكاوي، وأتوقع حل الأزمة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف فينجادا: "تحدثت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن الرخص التدريبية للمدربين المصريين، ولكن هناك قواعد صعبة من كاف بشأن إعطاء الرخص التدريبية أصعب من الاتحاد الدولي فيفا، وهناك مفاوضات مع كاف".

فينجادا واتحاد الكرة

وكان يتولي البرتغالي نيلو فينجادا مهمة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية ، بينما رحل بعد قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي برئاسة جمال علام.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لم يتعاقد مع مدير فني جديد، بينما قام بتولي منصب مدير إدارة المدربين جمال محمد علي.