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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تتصدر بوستر مسرحية كازينو بديعة قبل عرضها 29 ديسمبر

بوستر كازينو بديعة
بوستر كازينو بديعة

تصدرت الفنانة سمية الخشاب بوستر مسرحية “كازينو بديعة”، التي من المقرر بدء عرضها يوم 29 ديسمبر الجاري على مسرح الماركيه في كايرو فيستفال سيتي.

 

مسرحية كازينو بديعة، عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

 

وتتراوح قيمة تذاكر العرض ما بين  200 جنيه مصري الي 1000 جنيه ، حيث توجد العديد من الفئات والتي يبلغ أسعارها علي النحو الآتي: 200 , 350 , 500 , 750 , 1000.

 

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

 

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير.

كازينو بديعة مسرحية كازينو بديعة مسرح الماركيه مسرح الماركيه كايرو فيستڤال سمية الخشاب

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