محافظ القاهرة يلتقي المترددين على سوق العبور للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأربعاء سوق العبور، وذلك للوقوف على توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة خاصة في تلك الفترة وقبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأجرى المحافظ حوارا مع عدد من التجار والمترددين على السوق للاطمئنان على توافر الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة مشددا على أنه لن يسمح باستغلال المواطن.

ويقع سوق العبور على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والأسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة.

IMG-20221221-WA0018

IMG-20221221-WA0012

IMG-20221221-WA0014

IMG-20221221-WA0009