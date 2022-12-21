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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بهم.. محافظ القاهرة يطالب تجار سوق العبور بالبيع بأسعار مناسبة

محافظ القاهرة يلتقي
محافظ القاهرة يلتقي بتجار سوق العبور

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قبل قليل مع تجار سوق العبور.

وطالب المحافظ  التجار  بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وخفض الأسعار قدر الامكان.

و ناشد محافظ القاهرة  تجار سوق  بالتعاون مع الدولة لخدمة المواطن وعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وتوفير كافة السلع الغذائية من الخضر والفاكهة والأسماك بأسعار مناسبة.

وأكد تجار سوق العبور ، خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن

ويقع سوق العبور على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والاسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة .

العبور القاهرة الأسعار الخضر والفاكهة أسعار الجملة

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