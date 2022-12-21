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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: تمويل مشروع إنتاج السولار بأسيوط نجاح لكل المشاركين به

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق فى تمويل مشروع إنتاج السولار (مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت) فى أسيوط والوصول لإغلاق قرض تمويل المشروع، هو نجاح يحسب لكل المشاركين فيه من شركاء قطاع البترول الاستراتيجيين، ويؤكد على الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوى الذى يخدم أهالينا فى صعيد مصر وسيوفر جانباً مهماً من إمدادات الوقود لمشروعات النمو والتنمية بجنوب مصر.

واضاف الملا- خلال الإعلان عن إغلاق قرض تمويل المشروع- أن التعاون الذى تم فى توفير هذا التمويل فى ظل المتغيرات العالمية الحالية؛ يؤكد مدى قناعة الجميع به، ويعطي مؤشرات قوية على نجاحه.

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي بذلها الجميع في هذا الإطار، لافتا إلى أن هذا الإعلان هو تعبير عن مدى دعم مؤسسات التمويل والبنوك والشركات العالمية لقطاع البترول ومشروعاته البناءة؟

ووجه الشكر إلى جميع الذين شاركوا فى هذا العمل الضخم وتعاون الجميع في التغلب على التحديات التى واجهته خلال إتمام إجراءات تمويله، مشيراً إلى أن ذلك سيعطى دفعات قوية للإسراع بالمشروع ووضعه على خريطة الإنتاج ومن ثم زيادة تأمين الإمدادات واستقرار السوق.

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