عودة ثنائي طلائع الجيش.. وتحذير شديد من محمد يوسف قبل مواجهة فيوتشر

يعود ثنائي فريق طلائع الجيش “ أحمد أيمن منصور وخالد سطوحي" إلى صفوف الفريق مجددا، في مباراة فيوتشر المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وغاب الثنائي عن مباراة البنك الأهلي والتي فاز بها طلائع الجيش بهدف دون رد؛ بسبب الإيقاف، بعدما نال كل منهما الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة.



ويعكف محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش على دراسة مباريات فيوتشر في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف وتفادي الأخطاء لتحقيق نتيجة إيجابية .



ووجه محمد يوسف تحذيرا للاعبيه من صعوبة مباراة فيوتشر الذي لم يتعرض للخسارة طول الـ 8 مباريات بالدوري .

وطالب محمد يوسف لاعبيه بالتركيز الجيد لاستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على البنك الأهلي بالجولة الماضية.



محمد يوسف مدرب الطلائع: من الوارد ضم لاعبين من الأهلي في يناير



أبدى محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش، سعادته وذلك بعد الفوز على البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان بهدف نظيف.

وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية "فريق طلائع الجيش يؤدي بشكل مميز، ورغم رحيل بعض العناصر في بداية الموسم ولكن هناك عناصر قادمة بقوة مثل محمد سمير ومحمد شحاته وفارس حاتم، فهذه الأسماء لديهم طموحات وإمكانيات رائعة".

وأضاف "البعض يتحدث عن أسلوبي الدفاعي وذلك غير صحيح، حيث انتمي إلى النادي الأهلي الذي يبحث بشكل مستمر عن تحقيق الفوز في أي لقاء".

وكشف "هدفي الفوز على فيوتشر في المواجهة القادمة بالدوري، ولا توجد إصابات داخل الفريق، وهدفنا حصد النقاط الـ3 أمام منافس يؤدي بشكل قوي ويمثل مصر في الكونفيدرالية".

وتابع "أبحث مع الإدارة في الوقت الحالي ضم صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تستطيع أن تصنع الفارق".

واختتم "من الوارد ضم صفقات من النادي الأهلي في انتقالات يناير، خاصة أن علاقتي مع الإدارة الحمراء أكثر من رائعة".