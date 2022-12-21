التفاصيل الكاملة.. صدمة جديدة لمرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة الزمالك

تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صدمة جديدة، بعدما رفضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الاستشكال المقدم من مرتضى منصور على الحكم بالحجز على أرصدة النادي بأحد البنوك.

وكان مرتضى منصور تقدم بتظلم على استمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك، بناءً على طلب ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق.

محامي ممدوح عباس يصدم مرتضى منصور

وأصدر كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، بيانا من قبل، جاء نصه كالتالي: "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، قيام السيد ممدوح عباس بالحجز على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق على النحو التالي".

وقال: "السيد ممدوح عباس حصل على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي، بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، وذلك منذ 2015 - 2016".

وأضاف: "رفض ممدوح عباس الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي، بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إلا بعد انتهاء جميع البطولات الرياضية التي يخوضها النادي، وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، رغم استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها من قبل إدارة النادي الحالية".

وتابع: "كما أنه ليس صحيحا قيام ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادي بجميع البنوك المصرية، إذ إن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي بأحد البنوك فقط، وبعد أن صرح مسئولو الزمالك مرارا وتكرارا بتوافر سيولة لدى النادي، تقترب من نصف مليار جنيه".

وكان قاضي التنفيذ رفض تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام.

وسبق أن حصل رجل الأعمال ممدوح عباس على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، وذلك منذ عام 2015، 2016.

مرتضى منصور يعلن انتهاء الأزمة المالية في الزمالك

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أعلن انتهاء الأزمة المالية التى ضربت القلعة البيضاء خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب حجز ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية، إن الأزمة المالية انتهت تماما بعد نجاحه فى التعاقد مع أحد البنوك الاستثمارية الكبيرة الذى يشغل مواقع خاصة بالبنك على سور نادى الزمالك 15 عاما قادمة.

وكشف مرتضى منصور أن البنك الذى يترأسه نجل أسطورة الزمالك السابق اللواء عبد العزيز قابيل، ضخ مبلغا ماليا كبيرا كفيلا بسداد جميع مستحقات مدربى قطاع الناشئين والفرق الرياضية المتأخرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية.