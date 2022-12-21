مزود بأحدث الأنظمة.. وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى فى مبنى البريد المصرى بالقرية الذكية، كما تم تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ رافقه فى الافتتاح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري .

وأكد “طلعت”، على أن افتتاح مكتب البريد الجديد بالقرية الذكية يأتى فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصرى والتوسع فى نشر فروعه بكافة أنحاء الجمهورية من خلال إنشاء مكاتب جديدة على أعلى مستوى ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه إلى جانب إنشاء مكاتب بريد جديدة فى أماكن تحتاج إلى خدمات بريدية فقد تم استحداث فكرة المكاتب المتنقلة للدفع بها فى فترات الذروة كأوقات صرف المعاشات وكذلك تم استحداث إنشاء الأكشاك البريدية.

وأشار إلى تعاظم دور البريد فى تقديم الخدمات الحيوية التى تهم المواطن المصرى حيث أصبح بمثابة منفذ أساسى لتطبيق مختلف الخدمات سواء الخدمات الحكومية أو البريدية أو خدمات الشمول المالى.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مكتب بريد القرية الذكية يأتى فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى الاستراتيجية والتى تشمل إنشاء مكاتب بريد مطورة ترضى رغبات العملاء، مشيرا إلى أن مكتب بريد القرية الذكية يتمتع بتصميم ديناميكى ذكى ويتم من خلاله تبنى نظم وآليات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصرى الحديث مع الحفاظ على هوية البريد المصري، ومزود بأحدث الانظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.

وتبلغ مساحة المكتب ٤٠٠ متر مربع، وبه ٣ شبابيك مجهزة لتقديم جميع الخدمات البريدية، وخدمات مصر الرقمية ومزود بماكينتين "pos"، إلى جانب ماكينتين صراف آلى "ITM" وهى ماكينة صراف آلى تفاعلى تعتبر بمثابة مكتب بريد مستقل تقدم كافة الخدمات المالية والغير مالية والحكومية للمواطن.

وتابع أن الماكينة تدعم الخدمات بطريقة البرايل والتوجيه الصوتى لتمكين ذوى الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين من الاستفادة من الخدمات، كما أن الماكينة تحتوى على سماعة أذن ومكبر صوت وكاميرا تسجيل تسمح للعميل بالتواصل اللحظى مع موظف خدمة عملاء البريد للاستفسارات، وتنفيذ المعاملات، كما تضم أجهزة قارئ بطاقات الهوية والتوقيع وإصدار البطاقات الإلكترونية كخدمات غير مالية أو تقديم الخدمات التى تتطلب التحقق من هوية المستفيد.

الجدير بالذكر أن البريد المصرى يقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية حيث يستطيع المواطن من خلال مكتب البريد سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومى، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

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