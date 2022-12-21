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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جزائري عاجل بشأن الزعيم الأفريقي السابق نيلسون مانديلا

نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق إطلاق اسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل ‎ نيلسون مانديلا على ملعب براقي في العاصمة، أحد الملاعب المشيدة حديثاً بالبلاد المنتظر احتضانها لمنافسات مطلع العام المقبل.

وكان المباريات المؤجلة من بطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، والتي جرت أمس الثلاثاء، شهدت فوز نادي "مولودية الجزائر" بديربي العاصمة أمام نادي اتحاد الجزائر (1-0)، في حين تعثر حامل اللقب والمتصدر نادي "شباب بلوزداد" على ملعبه أمام اتحاد بسكرة (1-1), بينما فاز نادي "مولودية وهران" على "شبيبة القبائل (2-1).

على ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة، تمكن مولودية الجزائر من تحقيق الفوز أمام "اتحاد الجزائر" إثر تنفيذ ركنية في الدقيقة (67)، ليرتقي إلى المركز الثالث بمجموع 25 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الوصيف نادي "شباب قسنطينة". أما اتحاد الجزائر فيبقى محافظا على المركز السابع برصيد 19 نقطة في انتظار خوض مباراتين مؤجلتين.

وفي العاصمة أيضا، تمكن نادي "اتحاد بسكره" من فرض التعادل على متصدر ترتيب الدوري نادي "شباب بلوزداد" (1-1)، إلا أن "الشباب" مازال محافظا على تصدره في المركز الأول بـ31 نقطة، بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر له "شباب قسنطينة"، بينما صعد اتحاد بسكرة إلى المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وفي شمال غربي الجزائر وتحديدا في وهران، نجح فريق مولودية وهران في تحقيق فوز ثمين على شبيبة القبائل (2-1) ليصعد إلى المركز السابع رفقة اتحاد الجزائر برصيد 19 نقطة، فيما احتل شبيبة القبائل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري مع نادي بارادو بمجموع 12 نقطة.

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