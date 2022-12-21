13 ليلا .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ..فيديو

علق محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على بداية فصل الشتاء بشكل رسمي اليوم 21 ديسمبر .

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الشتاء بدأ رسميا جغرافيا ومازال هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى الآن ".

وأضاف محمود شاهين :" الأحوال الجوية تبدأ في التغير تدريجيا خلال الأيام المقبلة ونشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار ".

وتابع محمود شاهين :" غدا تمتد فرص سقوط الأمطار للسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري".

وأكمل محمود شاهين:" الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية في الاسكندرية ومطروح والسلوم وقد نشهد غزارة في الأمطار في غرب الإسكندرية ومطروح ".

ولفت محمود شاهين :" انخفاض درجة الحرارة بشكل تدريجي خاصة في فترات الليل وسوف تسجل درجات الحرارة 13 درجة في الساعات المتأخرة في الليل والصباح الباكر ".

