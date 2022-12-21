كانوا محذّرني منه.. برلنتي عامر: لو رجعت لـ سعد الصغير تاني هيقتلني|فيديو

أكدت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، أن سعد الصغير بعد الاعتداء عليّ أنا وأختي ووالدتي، بعت اعتذارات كتير لكن مش هسامحه عشان كان هيموت أختي".

وقالت برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامي “نهال طايل”: لما خرجت من المستشفى قال هترجعيلى تانى وأنا استحالة أرجع عشان المرة اللى جاية هيقتلنى"



وتابعت طليقة المطرب سعد الصغير: “استحالة أرجع لسعد الصغير لأنه هو أذاني وأذى أهلى حتى أن كل الناس حذرتني من سعد بالرغم من أنه جابلي ذهب عشان شو فقط”.

اللي حصلي من سعد الصغير

وأشارت برلنتي عامر: أنا هركز في شغلي وبيتي وأولادي لكن جواز مش هينفع دلوقتي بعد اللي حصلي من سعد الصغير".

