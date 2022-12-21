هعمل كدا ليه | برلنتي عامر ترد على اتهام من طليقها سعد الصغير

أكدت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، أن “سعد الصغير بيقول إني أخذت منه 75 الف جنيه، وانا لو عملت كده كنت ممكن أعمل أكتر واخد منه ملايين، وهو نفى اني عملت كده وقال أني قطعت الباسبور بتاعه وانا هعمل ليه كده”.

وقالت برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه محدش كان مرتاح لسعد الصغير، حتى أنه هو اتجوزني في بيتي مش بيته هو مجبليش بيت.



وتابعت طليقة المطرب سعد الصغير، أن “سعد الصغير كان متجوز رقاصة وجابلها فيلا وعربية وهو مجبليش حاجة عشان طيبة، ولما سألته جبتلها ليه قال كانت عاملالي عمل”.

اني افكر بعقلي

وأشارت برلنتي عامر إلى أنه اتعلمت من تجربتي اني افكر بعقلي قبل قلبي، لأن سعد الصغير، استغل نقطة ضعفي".