شاهد.. الرئيس الأوكراني يصل البيت الأبيض ويلتقي بايدن

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان في استقباله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن.

بايدن وزيلينسكي

بايدن وزيلينسكي

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا.

ومنذ قليل، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه موجود في واشنطن لشكر الشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس على «دعمهم الذي تشتد الحاجة إليه».

قال زيلينسكي عبر “تلجرام”: “أنا في واشنطن اليوم لأشكر الشعب الأمريكي والرئيس والكونجرس على دعمهم الذي تشتد الحاجة إليه. وأيضا لمواصلة التعاون لتقريب انتصارنا”.

وأضاف:”سأعقد سلسلة من المفاوضات لتعزيز القدرة على الصمود والقدرات الدفاعية لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، سنناقش التعاون الثنائي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن”.

وقال: “في العام المقبل، يجب أن نعيد العلم الأوكراني والحرية إلى أرضنا بأكملها، إلى جميع شعبنا”.

وتعتبر هذه هي أول زيارة خارجية لـ زيلينسكي منذ بداية الحرب في أواخر فبراير.