ربنا يبعدك عن طريقي..طليقة سعد الصغير تنفعل وتوجه له رسالة على الهواء..فيديو

وجهت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، رسالة له، قائلة “ربنا يسامحك ويبعدك عني وعن طريقي وربنا يسهلك بعيد عني وعن امي واختي”.

وقالت برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “كفاية انه ربنا عالم باللى جوايا انا بقيت واحدة متكسرة”.

وتابعت طليقة المطرب سعد الصغير، أنه “انا عملتله أيه عشان سعد الصغير يأذيني كدة وانا مش هعرف اصدق حد بعد اللى عمله معايا”.

اتأكدي من شخصية الراجل اللى بيتقدملك

وأشارت برلنتي عامر إلى أنه داخلة بعملين في رمضان وربنا رضاني، وبنصح اي واحدة متتسرعيش في جوازك واتأكدي من شخصية الراجل اللى بيتقدملك"

