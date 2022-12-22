عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب عالمياً.. وعيار21 يفقد 180 جنيهاً اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب عالمياً  لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام،  1,815.40 دولارا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

نشرة أخبار العالم | ارتفاع الدولار وانهيار الذهب.. اغلاق المدارس بدولة عربية بسبب السيول.. إعدام 50 مليونا من الطيور بأوروبا

 

سجلت  أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضاً كبيراً؛ بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأيام الماضية ، حيث سجلت أسعار الذهب أعلى سعر  الخميس الماضى الموافق 15 ديسمبر.

 

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل 1,720 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 180 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 994 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,160 جنيهًا.

 

تراجع الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13,920 جنيهًا، حيث تراجع بقيمة 480 جنيهًا  مقارنة بأسعار الأحد الماضي إذ سجّل 14,400 جنيه حينها، بينما فقد 1280 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

سعر-الذهب
سعر-الذهب

أسعار الذهب فى مصر


وهبطت أسعار الذهب أمس الأربعاء ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,989 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1740 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيها.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 و 1,491 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة


وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا

وهبط السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام،  1,815.40 دولارا.

 

أسعار الذهب عالمي ا تراجع الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مكاسب جماعية لأسهم بورصة أمريكا

مرتضى منصور عن رفض رفع الحجز على أرصدة الزمالك: سنلجأ لمحكمة النقض

تراجع أسعار الذهب عالمياً.. وعيار21 يفقد 180 جنيهاً اليوم الخميس

دعاء المظلوم في جوف الليل.. 4 كلمات ليس بينها والسماء حجاب

بخطوات بسيطة.. كيف تحذف قصص فيسبوك Facebook Stories ؟

القبضة الأمينة في غرفة شركات السياحة تعيد مستحقات بـ 6 ملايين جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

أقدم شفرة بالعالم وقصر إله أسطوري.. 10 اكتشافات أثرية مذهلة في 2022

أطعمة سحرية تساعد على إذابة دهون الكبد

3400 يورو .. حقيبة مي عمر تثير الجدل بسعر خرافي بالجنيه المصري

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ