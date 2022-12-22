تراجع أسعار الذهب عالمياً.. وعيار21 يفقد 180 جنيهاً اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام، 1,815.40 دولارا.

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضاً كبيراً؛ بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأيام الماضية ، حيث سجلت أسعار الذهب أعلى سعر الخميس الماضى الموافق 15 ديسمبر.

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل 1,720 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 180 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 994 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,160 جنيهًا.

تراجع الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13,920 جنيهًا، حيث تراجع بقيمة 480 جنيهًا مقارنة بأسعار الأحد الماضي إذ سجّل 14,400 جنيه حينها، بينما فقد 1280 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

سعر-الذهب

أسعار الذهب فى مصر



وهبطت أسعار الذهب أمس الأربعاء ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,989 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1740 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيها.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 و 1,491 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة



وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وهبط السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام، 1,815.40 دولارا.