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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كل مرّة ياخدوا براءة .. اعترافات خطيرة للمتهم بقتل محامي كرداسة

صدى البلد

حددت محكمة الاستئناف جلسة 9 يناير 2023، أولى جلسات محاكمة محمد فرحات الشهير بـ "محمد خيرية" المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بعد قرار النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات. 

وتضمنت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة الاعترافات الكاملة للمتهم ودوافعه حول قتل المجني عليه والتي قال خلالها إن المجني عليه كان سببا في تدمير حياته وخسارة كل قضاياه التي وكله فيها علاوة على بيعه لخصومه وزوجته وأسرتها واتفاقه معهم ضده. 

وقال المتهم: هو اللي حصل إن أنا كنت شاري قطعة أرض من ناس وبعد ما اشتريتها دخلت كردون مباني وكانوا عايزين يرجعوا في البيعة وأنا مرضتش فراحوا ضربيني بالعصي وعوروني بالمطاوي وأنا روحت عملت محضر بالواقعة دي.

 

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وأضاف المتهم: روحت وكلت الأستاذ بنداري والناس دي خدت براءة وبعدها بفترة أنا كنت رايح الشغل لقيت نفس الناس دي مستنيني على الطريق وراحوا ضربوني بالنار وروحت المستشفى وعملت محضر باللي حصل وكان الأستاذ بنداري هو المحامي بتاعي والناس دي بردو خدت براءة، فأنا روحت للأستاذ بنداري عشان اسأله الناس دي خدت براءة إزاي قالي إن هما عملوا إعادة إجراءات في القضية.

وتابع المتهم: المحامي بندراي راح شهد ضدي في المحكمة وعشان كده خدوا براءة وقبل الواقعتين دول أنا كنت خاطب واحدة اسمها نورا وكانت قريبة الأستاذ بنداري من بعيد وسيبتها وبعد ما الواقعتين دول حصلوا لقيتها جيالي البيت وقالت لي إن هي غضبانة من جوزها ومش عايزة ترجعله وعايزة تتجوزني وأنا قولتلها الكلام ده مش هينفع وخدتها وودتها بيت خالها ووقتها خالها وقرايبها قعدوا يضربونى وعوروني وأنا اتنقلت المستشفى والنيابة جت سألتني وأنا في المستشفى وبعد كده قلت للأستاذ بنداري يتابع القضية.

واستطرد المتهم أمام جهات التحقيق قائلا: وبعد فترة لقيتهم بيضغطوا عليا والأستاذ بنداري عشان أتجوز نورا فأنا اتجوزتها وخلفت منها بنتي مريم وبعد فترة عرفت إن أهلها خدوا براءة في القضية اللي كانوا ضربوني فيها، فأنا قلت خلاص مفيش مشكلة وأنا كده كده اتجوزتها وكبرت دماغي وبعد فترة من جوازنا وبعد ما خلفت مريم عرفت إن مراتي بتشم بودرة هي وأمها وسلوكها وحش، فأنا طلقتها وكان معايا بنتي وبعد كده أهل طليقتي جم ولعوا في بيتي وأبويا عمل محضر بالكلام ده، وبعد فترة من الموضوع ده لقيت طليقتي خدت حكم إن هي تاخد البنت معاها فأنا بعت للأستاذ بنداري أبويا وكلمته في التليفون وقلتله وطلبت منه إن هو يعملي قضية عشان آخد البنت تاني قالى خلي أبوك وأمك يعملولي توكيل وأبويا وأمي عملوله التوكيلات.

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