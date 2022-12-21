كانوا بيغسلوا الأواني.. انتشال جثة صفاء والبحث عن شقيقتها هناء بنهر النيل في أسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط مساء اليوم الأربعاء من انتشال جثة إحدى الشقيقتان الاتان غرقتا بنهر النيل ناحية قرية بني شقير أثناء قيامهمن بغسيل الأواني المنزلية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من إدارة الإنقاذ النهري بتمكنهم من انتشال جثة " صفاء. ج" 30 عاما بعد 4 أيام من أعمال البحث وجاري البحث عن شقيقتهما " هناء" 53 عاماً.

وقال أحد قارب الشقيقتين انه أثناء قيامهن بغسيل الأواني بنهر النيل جرفت المياه أحداهن وحاولت الأخرى إنقاذ شقيقتها فجرفتهن المياه إلى داخل نهر النيل

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية بني شقير بغرق شقيقتين بنهر النيل أثناء قيامهن بغسيل الأواني المنزلية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ النهري وتبين من المعاينة غرق " هناء. ج. س" 53 عاماً، وشقيقتها " صفاء" 30 عاماً أثناء قيامهن بغسيل الأواني المنزلية بنهر النيل

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.