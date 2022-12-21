محافظ الوادي الجديد يتفقّد التجهيزات النهائية بمجمع المصالح الحكومية المميكن

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، التجهيزات النهائية الجارية بمباني المديريات والمباني الخدمية بمجمع المصالح الحكومية المميكن ضمن استعدادات افتتاحه بداية العام المقبل، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه المُحافظ بتأمين مداخل ومخارج المجمع، ووضع لوحة بالموقف التنفيذي للأعمال والإنشاءات أمام كل بناية، وبدء تأثيث الأدوار الأرضية التي تم الانتهاء منها بالمباني المختلفة، وإنهاء أعمال السقف المعلق وتوصيل الشاشات بقاعة المؤتمرات، مع مراعاة المظهر الجمالي للمداخل الرئيسية. كما شملت الجولة تفقد التشغيل التجريبي لفرع البنك الأهلي المصري بالمجمع، وأعمال التطوير الجارية بمدخل وميدان المطار.