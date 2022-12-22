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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تقفوا وحدكم أبدا.. بايدن يشيد بنجاحات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المهم للأمريكيين وبقية العالم أن يستمروا في الاستماع مباشرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع امتداد الحرب إلى يومها ال 300، مؤكدا أن شعب أوكرانيا وقيادة زيلينسكي كانا مصدر إلهام.

وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع ثنائي بين الزعيمين يوم الأربعاء.

وقال بايدن: “مع اقترابنا من العام الجديد، من المهم للشعب الأمريكي والعالم أن يسمعا منك مباشرة، سيدي الرئيس، لسماع قتال أوكرانيا والحاجة إلى الوقوف معا حتى عام 2023”.

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وأشاد بايدن بالأوكرانيين على «تصميمهم الذي لا ينكسر» و«موقفهم القوي ضد العدوان».

وقال بايدن إنه “من المفيد التحدث مع بعضنا البعض شخصيا، والنظر في أعين بعضنا البعض، لأن القيادة خلال هذه الأزمة الرهيبة ألهمت الشعب الأوكراني كما فعلت، سيدي الرئيس، والشعب الأمريكي والعالم بأسره.

وأضاف: “لن تقف وحدك أبدا”.

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