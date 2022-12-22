لذاذة.. حكيم يحتفل بالعام الجديد بأغنية له

يحرص الفنان حكيم، كل عام على الاحتفال بالعام الجديد مع جمهوره بطريقته الخاصة وبأغنية غير تقليدية، ولذلك طرح أغنية لذاذة، وهي أغنية مبهجة.

أغنية لذاذة لـ حكيم، من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن أخر تعاون بينهما.

أحدث أغاني حكيم

يذكر أن حكيم طرحعبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

حكيم

حكيم

حكيم