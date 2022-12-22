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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة رحيل سناء جميل المأساوية

سناء جميل
سناء جميل

يحل اليوم الخميس 22 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولد في 27 أبريل، بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في مثل هذا اليوم عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا. 

 

حياة سناء جميل

ولدت سناء جميل ، في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا عام 1930، لاقت الكثير عندما فكرت ان تلتحق بالعمل في المجال الفني، الأمر الذي جعلها تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدون علم شقيقها الاكبر التي لجأت إلى الإقامة معه في القاهرة.

 

مسيرة سناء جميل

قررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها ، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاء أو الجنازة الخاصة بها. 

شاركت سناء جميل، فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني الى 65 عملا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح ، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة الى الفنانة فاتن حمامة. 

قصة زواج سناء جميل

التقت سناء جميل، بزوجها الكاتب لويس جريس، وجمعت بينهما قصة حب قصيرة كللت بالزواج وذلك بعد ان كان خائفا ان تكون سناء جميل مسلمة لكونها دائما وابدا تحلف بكلمة "والله العظيم"، بعد توافقهما دينيا وثقافيا تم الزواج بين الحبيبين عام 1961، اثرت الفنانة ألا تنجب كي تتفرغ بشكل كامل لعملها الفني.

قصة وفاة سناء جميل

عانت سناء جميل في آخر أيامها من سرطان الرئة، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر إلى أن غابت عن عالمنا، وحكى زوجها أنها عندما توفيت رفض دفنها علي الفور وأمهل نفسه 3 ايام؛ لنشر إعلان الوفاة "نعى الأسرة" في كل الصحف المصرية والأجنبية علي أمل أن يظهر اي من اقاربها؛ للمشاركة في جنازتها، لكن دون جدوى فلم يظهر أحد، ودفنت سناء جميل في اليوم الرابع من وفاتها وتحديدا في 22 سبتمبر عام 2002 خرجت جنازنها من كنيسة العباسية.

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