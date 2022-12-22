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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير رومانسية لـ أصالة وزوجها بعد حفل الدرعية

أصالة نصري وزوجها
أصالة نصري وزوجها

خضعت الفنانة أصالة نصري، لجلسة تصوير رومانسية، مع زوجها فائق حسن، على هامش حفلها الأخير التي أحيته ليلة أمس الأربعاء في ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية. 

وقدمت أصالة نصري لجمهورها السعودي في حفل موسم الدرعية، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي أشعلت حماسهم. 

أصالة نصري وزوجها 
أصالة نصري وزوجها 

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها. 

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن. 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

استقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”. 

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها.

وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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