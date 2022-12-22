لو بتنسى.. أسهل طريقة لحفظ الرسائل المهمة في واتساب WhatsApp 

يشكل تطبيق واتساب WhatsApp أهمية كبيرة لدى الغالبية حيث يستخدمه الكثيرون كتطبيق للمراسلة للأشياء المتعلقة بالعمل أو الدراسة، حيث يتم فيه إسال الملفات والصور وأحيانا الوثائق المهمة كطريقة سهلة وسريعة، ولكن يجد البعض صعوبة عند العثور على هذه الرسائل مرة أخرى.

ومع إرسال واستلام عشرات أو ربما مئات الرسائل في واتساب بشكل يومي مع زملاء العمل أو الدراسة تضيع الرسائل المهمة أو الملفات والصور التي تريدها، ويستغرق البحث عنها الكثير من الوقت والجهد، الأمر الذي يجعل المستخدمون يبحثون عن طريقة سهلة لفعل ذلك.

ويوفر واتساب ميزة لتمييز الرسائل المهمة والتي يمكن تفعيلها بخطوات سهلة وسريعة للغاية، وبحسب موقع Wondershare MobileTrans فإنه يمكنك تمييز الرسائل الخاصة بك للعثور عليها فور احتياجك لها.

كيفية تمييز الرسائل المهمة في واتساب لمستخدمي أندرويد:

قم بتشغيل تطبيق واتساب WhatsApp وافتح الدردشة التي تريد تحديدها لتمييز رسالة مهمة.

اضغط مع الاستمرار لتحديد نص.

تظهر أيقونة Star أو نجمة في أعلى القائمة.

انقر علي الأيقونة

كيفية تمييز الرسائل المهمة في واتساب لمستخدمي آيفون:

قم بتشغيل تطبيق واتساب WhatsApp وافتح الدردشة التي تريد تحديدها لتمييز رسالة مهمة.

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تعتبرها مهمة.

ستظهر لك قائمة منبثقة.

حدد أيقونة Star وحدد الرسالة كرسالة مهمة.