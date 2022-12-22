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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الكاف: 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن 5 دول مرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأبلغ كاف سلطات غينيا في شهر سبتمبر الماضي، بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد لعدم الجاهزية.

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وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي بجوهانسبرج: "الجزائر وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا من بين الدول التي ترغب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا التي كانت غير مستعدة للاستضافة".

ومن المقرر أن تقوم لجان كاف بزيارات للدول الخمس المرشحة في شهر يناير المقبل على أن يتم اختيار الدولة المستضيفة يوم 10 فبراير المقبل.

وأوضح موتسيبي في وقت سابق: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وتعد الجزائر والمغرب على رأس قائمة المرشحين لتنظيم بطولة 2025ـ كما أقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كأس أمم إفريقيا 2025 كوت ديفوار الكاميرون السنغال

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