صحيفة إسبانية: انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي حتى صيف 2025

أكد تقرير صحفي إسباني، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، لصفوف النصر السعودي، قد تمت بالفعل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد أيام من المفاوضات المكثفة، التقى وفد من النصر مع وكلاء رونالدو، وتم الاتفاق على كل شيء، ولن يصل راتب كريستيانو إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرًا.

وأفاد التقرير، بأن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حاليًا في النصر السعودي، حيث لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.