نائب: تنفيذ السد التنزاني بأيدي وشركات مصرية دليل على دعمنا لدول القارة

أشاد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، فى الاحتفالية التى تنظمها تنزانيا، بحضور سامية حسن رئيسة تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري الكهرومائية" والتى أكد فيها أن مشروع سد "جوليوس نيريري" يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا، موضحا أن مصر ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا.

وثمن النائب نادر الخبيري فى بيان صحفى، الدور المصري في القارة الأفريقية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التنمية للقارة كلها، مضيفا أن الاحتفال اليوم ببدء ملء خزان سد جوليوس نيريري في تنزانيا دليل واضح على صدق الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تنفيذ هذا السد الضخم بأيدي وشركات مصرية، دليل واضح على دعم مصر للدول الأفريقية وأنها تريد التقدم والنمو للشعوب الافريقية في إطار سياسة حسن الجوار وعدم الإضرار بالآخرين.

وأكد النائب نادر الخبيري، ان ملء خزان مياه مشروع محطة وسد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية سوف يحقق طفرات تنموية للشعب التنزاني ومردوده الإيجابي سيكون كبيرا على تنزانيا، ويعد المشروع نموذجاً للتعاون بين أبناء القارة الأفريقية الذي يجب أن تسير عليه العلاقات بين دولها وهو التعاون في مجال التنمية المشتركة.

وكان الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شاركا صباح اليوم الخميس، فى الاحتفالية التى تنظمها دولة تنزانيا، بحضور سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى الكهرومائية”.