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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن دعم أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الخميس، إن دول المجموعة مستعدة لتقديم المزيد لمساندة أوكرانيا ماليا.

وفي بيان مشترك، شجع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جهات مانحة أخرى لتكثيف دعمها لها.

وجمعت المجموعة بالفعل ما يصل إلى 32 مليار دولار في دعم لميزانية أوكرانيا واقتصادها، بما شمل 19.09 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

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ويعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم، الخميس، اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أنه من المتوقع أن يتشارك وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ورجحت الوزارة أيضًا أن يؤكد كبار الدبلوماسيين تعاونهم في دعم الأمة، "التي غزتها روسيا أواخر فبراير الماضي".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مجموعة السبع

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