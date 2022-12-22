غير إنسانية.. مناشدات لـ بريطانيا بوقف طرد طالبي اللجوء إلى رواندا

دعا المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، حكومة بريطانيا إلى إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وحذر تورك من أن مخططات النقل إلى الخارج المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة غير إنسانية بحق اللاجئين.

وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني بأنها "منطقية".

وقال لصحيفة “الجارديان" البريطانية: "بالإضافة إلى كونها تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضا مكلفة للغاية ومن غير المرجح أن تنجح".

وتابع: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة بريطانيا”.

وأضاف:”إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".

وردا على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب: "نعم، بالتأكيد".

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في بريطانيا إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا كانت قانونية.