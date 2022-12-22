حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حقيقة إجراء تعديل وزاري قريباً، حيث ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء تعديلات وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقامت مصادر مطلعة لـ صدى البلد بنفي وجود تغيير وزاري قريباً في حكومة مدبولي أو خلال الفترة المقبلة، وأن ما يقال حول ذلك هو مجرد شائعات.

وتناولت التغطية أيضاً تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأسفر اجتماع الحكومة صباح اليوم عن قرارات مهمة جدا في مجالات مختلفة، حيث وجه سيادة الرئيس بضرورة بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

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