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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

نقل المصابين
نقل المصابين

شهد الطريق الزراعي اتجاه شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدد من السيارات، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد محمد أبوسعد مدير مرور القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدداًُ من السيارات في بعضهم جراء الحادث مما أدى أي وقوع مصابين في الحادث.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد غيته رئيس مباحث المرور والعقيد مصطفى عطية رئيس عمليات المرور، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد مزلقان ميت عاصم ببنها وتبين إصابة محمد م 21 سنة ووليد ع م 25 سنة ومحمد م م 35 سنة والسيد أ ش 21 سنة وياسمين م ص 22 سنة وجميعهم من محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وتمكن رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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