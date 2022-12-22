لا بيع.. بكري: الهدف من صندوق قناة السويس تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الهدف من إنشاء صندوق لقناة السويس هو تواجد زيادة في قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية .

وقال مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" صندوق قناة السويس يستهدف تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات".

وأضاف مصطفى بكري :" الهيئة تعاني من أزمة مالية تجعلها ليست قادرة على تطوير مرافق خاصة بالهيئة أو القيام بالانشطة الاستثمارية والاقتصادية ".

وتابع مصطفى بكري :" هناك تراجع في معدلات التجارة الدولية بما يؤثر على قناة السويس وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية".

وتابع مصطفى بكري :" الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عقد مؤتمر صحفي عالمي من أجل توضيح فلسفة إنشاء صندوق لقناة السويس والتأكيد على أن قناة السويس ليست للبيع وأن السيادة فيها مصرية ".