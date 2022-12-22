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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم ألفين جنيه.. اعرف مواصفات هاتف Blackview A95

هاتف Blackview
هاتف Blackview A95

مع اقتراب نهاية العام تبدأ مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض خاصة جدا أقوى من التي قدمت في الجمعة البيضاء من شهر نوفمبر، وخاصة الإلكترونيات التي تنزل في أسعارها بمبالغ كبيرة وتكون فرصة لا تعوض لشراء جهاز حديث بأرخص ثمن له.


يقدم موقع نون مصر عرض خاص على هاتف بلاكفيو A95 ذات شريحتين الاتصال المعروض حاليا بـ 7 آلاف جنيه بعد أن كان بـ 9 آلاف جنيه، في تخفيض كبير لن يستمر لفترة طويلة.


وفقا للموقع التقني gsmarena يأتي هاتف Blackview A95 بنظام تشغيل أندرويد 11 و وزن إجمالي 195 جرام مع سمك 8.6 مم، كما أنه يعمل بمعالج ميدياتك MT6771V/CT Helio P70 تكنولوجيا 12 نانو ثماني النوى بمعدل تحديث 2.1 هرتز ومعالج رسومات جرافيك Mali-G72 MP3.


كل ذلك يقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1 ويمكن زيادة مساحة التخزين على الجهاز من خلال منفذ  microSDXC لتصل إلى 1 تيرابايت من التخزين.


تأتي شاشة Blackview A95 من نوع IPS LCD وحجم 6.53 بوصة مع دقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة مع بطارية 4380 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.


يأتي موبايل Blackview A95 مع وحدة كاميرات خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 20 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي الرئيسية فهي بدقة 8 ميجابيكسل وتدعم تصوير بجودة 1080 ميجابيكسل.

 

يمكنك شراء الهاتف Blackview A95 من خلال النقر على هذا الرابط

https://www.noon.com/egypt-ar/a95-smartphone-android-11-phone-2022-8-128gb-4g-dual-sim-with-20mp-ai-triple-camera-4380mah-18w-charge-face-fingerprint-id-rainbow/Z8053C92D96A6BBF2B799Z/p/?fbclid=IwAR0RVhyCm-uuLIzTB8m13AubPOmErfJujQQ7WjfmgH_5uZDyhlmq1o1DHTw

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