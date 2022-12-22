كشفت علاقتها الغير مشروعة..الإعدام شنقاً لـ"ربة منزل"بقنا خنقت طفلتها واتهمت عشيقها

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقًا، بعد أن تخلصت من طفلتها، فى مركز الوقف شمال قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، و عضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، و أسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية إلى فبراير من العام الجاري، عندما تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً يفيد مقتل الطفلة ج.م.ع وشهرتها فاطمة خنقاً على يد والدتها مروة.م.ع ٢٩ سنه، بجزيرة الحمودى التابعة لمركز الوقف.



وتبين أن المتهمة تجردت من كل معانى الإنسانية، وخنقت طفلتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حتى تتهرب من جريمة شرف، بعدما شك الأهالي فى علاقتها غير المشروعة بشاب يتردد على منزل المتهمة.

وعقب ضبط المتهم واعترافه بوجود علاقة عاطفية مع والدة الطفلة، خنقت الطفلة وأدعت بأن الشاب المضبوط، لص حاول التسلل للمنزل وخنق الطفلة حتى لا يكتشف أمرها.

و جرى ضبط المتهمة و إحالتها للنيابة العامة، فى القضية رقم 1535 لسنة 2022 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 727 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتى وجهت للمتهمة تهمة القتل و عاقبتها بالإعدام شنقًا.