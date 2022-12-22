تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الرابطة

كشف الإسباني بيب جوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول، في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: لويس - أكانجي - لابورت - أكي

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: محرز - هالاند - بالمر

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كايمين كيليهير

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - فابيو كارفايو - داروين نونيز

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.