تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الرابطة

كشف الإسباني بيب جوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول، في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
تشكيل مانشستر سيتي
وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
خط الدفاع: لويس - أكانجي - لابورت - أكي
خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - جوندوجان
خط الهجوم: محرز - هالاند - بالمر
تشكيل ليفربول
وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: كايمين كيليهير
خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون
خط الوسط: ستيفان بايتيتش - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت
خط الهجوم: محمد صلاح - فابيو كارفايو - داروين نونيز
وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.