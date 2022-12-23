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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الإصدار النهائي من كيا ستينجر موديل 2023.. صور

الاصدار الاخير من
الاصدار الاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023

كشفت شركة كيا الكورية عن الإصدار النهائي والاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023 نسخة "Tribute "، وسيتم استبدال كيا جران تورر الرياضية نسخة "Tribute "،  بـ سيارة كيا EV6 GT الكهربائية بالكامل .

الاصدار الاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023

وبدأ إنتاج سيارة كيا ستينجر في عام 2011 من سيارة كيا GT الاختبارية، ووصلت إلى خطوط الإنتاج التجاري في عام 2017، وكانت تنافس العديد من اصدارات السيارات منها ،  اودي A5 سبورت باك، و بي ام دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه.

تأتي سيارة كيا ستينجر موديل 2023 بطلاء باللون الرمادي غير اللامع، أو بطلاء Ascot Green الحالي، وإطارات مقاس 19 بوصة، وفرامل بريمبو، وبريك كاليبرز باللون الأسود .

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الاصدار الاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023

تمتلك سيارة كيا جران تورر الرياضية "Tribute " لوحات أبواب مرقمة بشكل فردي، ومفروشات جلدية باللون البني الفخاري، ومقابض أبواب وعجلة قيادة  باللون البني الفخاري ايضا، وألواح للابواب، ولوحة قيادة من ألياف الكربون المزيفة، وشعار الدبور المضمن في مساند الرأس على الكراسي .

تستمد سيارة كيا ستينجر موديل  2023 نسخة Tribute قوتها من  محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي توين تيربو، ينتج قوة قدرها 368 حصان، و عزم اقصى للدوران  510 نيوتن/متر.

الاصدار الاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023


والجدير بالذكر انه سيتم  تصنيع 1000 نسخة فقط في العالم من سيارة كيا ستينجر موديل 2023 لاصدارها النهائي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار السيارة من قبل شركة كيا الكورية الجنوبية .

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