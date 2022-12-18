سعر كيا سورينتو موديل 2022 في السعودية.. صور

تعتبر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 أحد أشهر إصدارات العملاق الكوري في فئة السيارات الرياضية "SUV" بفئة الدفع الرباعي، وتتميز بتصميمها الأنيق، بالإضافة للعديد من التجهيزات ووسائل الرفاهية، وأنظمة الأمن والسلامة.

كيا سورينتو موديل 2022

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2022 في السعودية

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 128,338 ريال

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 142,023 ريال

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 160,308 ريال

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 192,623 ريال

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 195,038 ريال

كيا سورينتو موديل 2022

مواصفات السيارة كيا سورينتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2022 في السوق الإماراتي بخيارين من المحركات.

يأتي المحرك الأول بقوة تصل الى 178 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن / متر، ونظام دفع خلفي.

ويوفر المحرك سرعة قصوى للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاك الوقود لـ 7.8 لتر عند قطع 100 كيلومتر في الساعة. وتتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا زمن 10.3 ثانية.

كيا سورينتو موديل 2022

بينما جاء المحرك الثاني للسيارة كيا سورينتو موديل 2022 بقوة تصل الى 272 حصانا، 6 أسطوانات، وبسعة 3500 سي سي، وبعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي.

وتبلغ قدرتها على الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 8.7 ثانية، وتصل السرعة القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 9.7 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.