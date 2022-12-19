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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد من كيا .. ستونيك كوانتوم موديل 2023 |صور

كيا ستونيك كوانتوم
كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها بالسوق العالمي، وتحديدًا داخل المملكة المتحدة، والتي تتوافر بها خلال الربع الاول من العام القادم، السيارة ستونيك كوانتوم موديل 2023 ذات المظهر الرياضي.

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القدرات الفنية للسيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 

 

تعتمد السيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 على محرك بنزين مقترن بشاحن توربيني سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 99 حصانا، مقترن بناقل سرعات يدوية سداسي النقلات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 

تجهيزات السيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 

 

تحتوي السيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل المحرك وايقافه، ونظام صوتي ترفيهي.

كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 

وحصلت السيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 على كاميرا خلفية للمتابعة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى مصابيح امامية حادة المظهر، واضاءة LED، مع شبكات سوداء اسفل غطاء المحرك، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية من سبائك الألومنيوم يبلغ قياسها 17 بوصة.

كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 

وجاءت السيارة كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 بنظام عادم احادي، مع مصابيح ضباب خلفية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، باللاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وطلاء خارجي يجمع بين اللون الرمادي والاصفر للناحية العلوية.

كيا ستونيك كوانتوم موديل 2023 
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