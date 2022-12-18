سعر أرخص سيارة من كيا في البحرين .. صور

تتصدر السيارة بيجاس 2023 قائمة الأرخص سعرًا بين اصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية المقدمة داخل السوق البحريني، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات مع سعر يبدأ من 4 الاف و 495 دينار.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة كيا بيجاس 2023 وسعرها في البحرين.

تحتوي السيارة كيا بيجاس موديل 2023 على نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى برنامج EBD الخاصب البتوين الالكتروني للفرامل، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

كيا بيجاس 2023

كما تضم السيارة كيا بيجاس موديل 2023 عدد 4 زجاج كهربائي للأبواب، و انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و بلوتوث، وشاشة لعرض المعلومات، ومقود حركة كهربائي.

كيا بيجاس 2023

وتستمد السيارة كيا بيجاس موديل 2023 قوتها من محرك 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضح 95 حصانا، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة.

كيا بيجاس 2023

ويمكن للسيارة كيا بيجاس موديل 2023 التسارع من نقطة الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.2 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا بيجاس 2023

اسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2023 في البحرين

الفئة الاولى LX كيا بيجاس موديل 2023 بقيمة قدرها 4.495 دينار.

الفئة الثانية EX كيا بيجاس موديل 2023 بقيمة قدرها 5000 دينار.