سعر كيا ريو موديل 2022 في السعودية | صور

تعتبر سيارة الهاتشباك كيا ريو موديل 2022 أحد أشهر سيارات العملاق الكوري الجنوبي في الفئة الاقتصادية، حيث تتميز بخيارين من المحركات والعديد من التجهيزات الداخلية، بالإضافة لتصميمها الشبابي.

كيا ريو موديل 2022

مواصفات السيارة كيا ريو موديل 2022 في السوق السعودي

تتوفر السيارة كيا ريو 2022 في السوق السعودي بخيارين من المحركات، الأول يأتي بسعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قادر على ضخ وإنتاج 133 نيوتن/متر من عزم الدوران، و 100 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بنظام الجر الامامي، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 183 كيلومتر في الساعة.

كيا ريو موديل 2022

بينما جاء المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 4 سرعات، بنظام الجر الامامي، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 183 كيلومتر في الساعة.

ودعمت السيارة كيا ريو موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، عجلة قيادة باور ذات خصائص التحكم الصوتي، نظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل AUX و USB.

كيا ريو موديل 2022

أسعار السيارة كيا ريو موديل 2022 في السوق السعودي:

الفئة الأولى بسعر 69,688 ريال

الفئة الثانية بسعر 69,688 ريال

الفئة الثالثة بسعر 71,758 ريال

الفئة الربعة بسعر 71,758 ريال

الفئة الخامسة بسعر 75,208 ريال

الفئة السادسة بسعر 75,323 ريال

الفئة السابعة بسعر 83,028 ريال