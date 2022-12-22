محمد صلاح يسجل هدف التعادل الثاني لليفربول في شباك مانشستر سيتي

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك مانشستر سيتي، في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية رائعة.

ورد محمد صلاح بهدف التعادل في الدقيقة 48 من متابعة لتمريرة داروين نونيز.

مانشستر سيتي تقدم بهدف أول عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة العاشرة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 20 أدرك البرتغالي فابيو كارفايو التعادل لفريق ليفربول.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: لويس - أكانجي - لابورت - أكي

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: محرز - هالاند - بالمر

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كايمين كيليهير

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - فابيو كارفايو - داروين نونيز