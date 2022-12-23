حصاد 2022| أودي إي ترون جي تي أفضل سيارة رياضية في العالم

قيمت سيارة أودي إي ترون جي تي كـ أفضل سيارة رياضية في العالم لعام 2022، بعد حصولها على جائزة أفضل سيارة رياضية من مؤسسة جوائز السيارات العالمية.

أودي إي ترون جي تي

تنافس سيارة أودي إي ترون جي تي العديد من إصدارات شركات السيارات العالمية منها، بي ام دبليو M3، وM4، وسوبارو بي آر زد، وتويوتا جي آر 86، ولكن من خلال تلك المنافسة تفوقت سيارة أودي إي ترون جي تي على الاصدارات السابقة .

تقطع سيارة أودي إي ترون جي تي مسافة تصل إلى 472 كم/ساعة من خلال شحن بطاريتها التي تصل سعتها الي 83.7 كم/ساعة، ويمكن شحن بطارية أودي إي ترون جي تي من 5٪ إلى 80٪ في مدة قدرها 22.5 دقيقة، وتقطع مسافة تصل إلى 100 كم/ساعة بمجرد شحن البطارية لمدة خمس دقائق .

أودي إي ترون جي تي

تتسارع سيارة أودي إي ترون جي تي من وضع السكون وصولا الي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3.3 ثانية، وتقطع السيارة مسافة تصل إلى 488 كم/ساعة قبل الحاجة لشحن بطاريتها.

ترتيب أفضل السيارات الرياضية في العالم والنقاط التي حصلت عليها :

1- أودي إي ترون جي تي حصلت علي 786 نقطة من مؤسسة جوائز السيارات العالمية.

2- بي إم دبليو M3 حصلت على 746 نقطة من مؤسسة جوائز السيارات العالمية .

3- بي إم دبليو M4 حصلت على 746 نقطة من مؤسسة جوائز السيارات العالمية .

أودي إي ترون جي تي

4- سوبارو بي آر زد حصلت علي 741 نقطة من مؤسسة جوائز السيارات العالمية .

5- تويوتا جي آر 86 حصلت علي 741 نقطة من مؤسسة جوائز السيارات العالمية .