للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة أودي A3 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من سيارات السيدان الفاخرة بالفئة A بداية من A3 المعروفة في السوق المصري، وتأتي بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق، بالإضافة لهوية التصميم المميزة للعلامة التجارية.

أودي A3 موديل 2023

وتعتبر سيارة أودي A3 من الموديلات المرشحة للشراء من الخارج عقب قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات المستوردة مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

يتم حساب قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المواطن المصري المسافر يمتلك إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح خلال نفس المدة.

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة أودي A3 موديل 2023

تبلغ قيمة قيمة الوديعة لسيارة أودي A3 موديل 2022 المزودة بمحرك 1500 سي سي نحو 23 ألف دولار في حالة عدم تطبيق اتفاقيات دولية.

أودي A3 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة أودي A3 مودل 2022 في مصر

أودي A3 موديل 2022 الفئة الأولى Advanced بسعر 1,250,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثانية S-Line بسعر 1,350,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثالثة S-Line Sport back بسعر 1,350,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022

مواصفات أودي A3 موديل 2022 في مصر

تعتمد السيارة أودي A3 موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

وبفضل هذه المواصفات يمكن للسيارة أودي A3 موديل 2022 الانطلاق والتسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة.